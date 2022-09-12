ВСУ выпустили по железнодорожному мосту под Херсоном три ракеты из HIMARS

Фото: Ujian Gosun/U.S. Marine

По меньшей мере три ракеты HIMARS выпустили украинские войска по железнодорожному мосту через Днепр под Херсоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что сработала российская система ПВО, пострадавших нет.

ВСУ в очередной раз выпустили три ракеты M142 HIMARS по железнодорожному мосту, российская ПВО сработала вовремя. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет, — говорится в сообщении.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные вновь обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. По его мнению, целью ВСУ является не сам Антоновский мост, а паромная переправа для местных жителей.

Согласно заявлениям членов ВГА, ВСУ обстреливают Антоновский мост уже не первый месяц. Ранее они сообщали, что ракетные удары наносятся в основном из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

22 августа Стремоусов заявил, что два работника из ремонтной бригады стали жертвами обстрела Антоновского моста. По его словам, удар по транспортному объекту украинская армия нанесла из РСЗО HIMARS в тот момент, когда рабочие ремонтировали дорожное полотно.