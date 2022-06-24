В Херсоне рассказали о заказчиках теракта в городе Глава херсонской ВГА: сотрудника администрации убили по заказу Киева

Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Сгоревший автомобиль на месте теракта в Херсоне

Руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала «Россия 24», что взрыв, в результате которого погиб глава регионального управления по молодежной политике Дмитрий Савлученко, был организован по заказу украинских властей. Он добавил, что теракт совершила действующая на территории региона диверсионная группа.

Это и терроризм, и покушение на жизнь не только Дмитрия, потому что автомобиль стоял у многоэтажного дома… Это 100% покушение на жизнь и здоровье гражданских людей, — сказал Сальдо.

Автомобиль Савлученко был подорван утром 24 июня. Погиб только чиновник, других жертв и пострадавших нет. Взрывной волной были повреждены два автомобиля и выбиты стекла в ближайшем к месту происшествия доме. В военно-гражданской администрации области назвали произошедшее целенаправленным покушением.

Ранее автомобиль, на котором ехал глава ВГА Чернобаевки Юрий Турулев, подорвался на мине. Чиновник получил легкое ранение.