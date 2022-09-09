В Херсоне рассказали, какие танки использовали ВСУ при контрнаступлении Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ при контрнаступлении использовали польские танки

Фото: wojsko-polskie.pl

Вооруженные силы Украины при контрнаступлении на Херсонском направлении использовали польские танки, заявил замглавы региональной администрации Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости. Кроме того, по его словам, в ход пошли немецкие и голландские бронетранспортеры. Стремоусов подчеркнул, что большая часть техники была уничтожена.

В контрнаступлении были задействованы польские танки. Это стопроцентная информация. Они были уничтожены, — сказал он.

Стремоусов добавил, что часть украинских войск, участвовавших в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен.

Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку, — заявил замглавы администрации.

Ранее канал CNN сообщил о контрнаступлении ВСУ по нескольким направлениям. По данным, полученным со спутников, украинские войска находятся в городе Волохов Яр, примерно в 50 км от Купянска, а также на окраине Балаклеи. При этом в самом Киеве комментировать контрнаступление по ряду направлений отказались. Кроме того, отмечается, что ВСУ якобы хотели застать российские войска врасплох на другом направлении — в районе Херсона.