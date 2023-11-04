В Херсоне прозвучали взрывы «Страна»: в Херсоне прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько взрывов произошло на окраинах подконтрольного Киеву Херсона, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на информацию из соцсетей. Воздушная тревога в районах Херсонской области не объявлялась.

Местные власти ситуацию пока не комментировали. Сигналы воздушной тревоги звучали ранее в Харьковской и Сумской областях Украины.

В ночь на 3 ноября в украинском городе Харьков прозвучал взрыв. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе в это время звучали сирены. Воздушная тревога в тот момент также была объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях.

Взрывы произошли в украинских городах Кривой Рог и Днепр днем 31 октября. По всей Днепропетровской области власти объявляли воздушную тревогу. Информация о предполагаемых ударах появилась в украинских пабликах около полудня. Жители Днепра рассказали, что услышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также очевидцы заявили о приближавшихся к Кривому Рогу беспилотниках.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Днепре и его окрестностях 30 октября. По информации местных СМИ, в регионе объявляли воздушную тревогу. Также предупреждения об опасности с воздуха звучали в подконтрольных Украине районах Херсонской и Запорожской областей, в Николаевской области.