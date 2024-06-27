В Херсоне произошли взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы раздались вечером в подконтрольном украинским властям городе Херсоне, сообщил в Telegram-канале глава местной городской администрации Роман Мрочко. Подробности он раскрывать не стал.

В Херсоне звучат взрывы, — написал он.

Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

Утром 23 июня Кривой Рог на Украине заволокло дымом, который валил с территории местного коксохимического завода. На опубликованных в Сети кадрах видно, что город затянуло плотным смогом. В компании «АрселорМиттал Кривой Рог» уточнили, что нештатная ситуация на заводе связана с отключением электричества. Сотрудникам предприятия пришлось прибегнуть к «кризисным технологическим действиям по сохранению производственного оборудования».

Также серия взрывов произошла в Харькове в ночь на 24 июня. Подробности случившегося не приводятся. Местные власти эту информацию не комментировали. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области Украины была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в ночь на 26 июня в украинских городах Сумы и Николаев прогремели взрывы. Подробности случившегося не приводились. Местные власти опубликованную информацию также не комментировали.