В Херсоне произошли взрывы «Зеркало недели»: в центре Херсона раздаются взрывы

Фото: МО Украины

Взрывы произошли в подконтрольном властям Украины Херсоне, сообщает украинское издание «Зеркало недели». По его данным, взрывы слышны в центре города и в Корабельном районе.

Херсон, взрывы... раздаются в Корабельном районе и центре города, — подчеркивается в сообщении.

Других подробностей пока не приводится. Воздушная тревога в контролируемой Украине части Херсонской области не объявлялась.

Регион стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию Херсонской области. В настоящий момент под контролем России находится 75% территории региона, под Украиной остается лишь часть на правом берегу Днепра, включая областной центр.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 июля Херсоне также гремели взрывы. В Херсонской области объявляли воздушную тревогу. При этом Воздушные силы Украины объявили об угрозе использования в регионе ударных беспилотников. Сигналы тревоги той ночью также звучали в Днепропетровской и Николаевской областях.