В Херсоне прогремел взрыв напротив здания администрации РИА Новости: в Херсоне произошел взрыв в кафе неподалеку от здания администрации

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В одном из кафе города Херсон неподалеку от здания военно-гражданской администрации произошел мощный взрыв, сообщили РИА Новости очевидцы. По предварительным данным, один из официантов получил легкое ранение. Информации о масштабе разрушений на данный момент нет. Подробности происшествия выясняются.

Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о попытках ВСУ вторгнуться в город. По его словам, все они были успешно отбиты. Территория области полностью контролируется российскими военными, добавил он.

Ранее американский журналист Патрик Ланкастер рассказал, что украинские военные обстреливают кассетными боеприпасами мирных граждан в Херсонской области. Он стал очевидцем ракетных атак со стороны ВСУ в одном из населенных пунктов региона. По его словам, от осколков один из мужчин лишился отца и матери. Другой мирный житель погиб во дворе собственного дома.