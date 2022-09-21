В Херсоне прогремело несколько мощных взрывов В Херсоне заявили, что за взрывами в городе стоит работа ПВО

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По меньшей мере четыре взрыва прогремело в микрорайоне ХБК в Херсоне, сообщил корреспондент ТАСС. Отмечается, что за взрывами в городе может стоять работа ПВО.

Уточняется, что это произошло неподалеку от мостоперехода ХБК-«Таврический». Над местом происшествия поднимается черный дым. Информации о пострадавших на данный момент нет.

18 сентября в центре Херсона прогремело по меньшей мере шесть мощных взрывов. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в своем Telegram-канале, что ракетные атаки Киева по городам региона не останутся без ответа. Он добавил, что Херсон контролируется союзными войсками и никаких предпосылок для входа противника в регион нет.