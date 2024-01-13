В Херсоне прогремели взрывы Глава Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе

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Взрывы прогремели в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины, сообщил в Telegram-канале председатель назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко. По его словам, хлопки раздаются в Днепропетровском районе.

В Херсоне раздаются взрывы, — написал Мрочко.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске утром 13 января. Они прогремели после того, как в городе сработала система оповещения. В регионе также объявляли воздушную тревогу. По некоторым данным, взрывы произошли в Ивано-Франковске, Чернигове и Сумской области. Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что ракетный удар был нацелен на уничтожение систем противовоздушной обороны ВСУ.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон ранее заявил, что с 29 декабря Россия нанесла три крупнейшие серии ударов беспилотниками по Украине. По его словам, в частности, российская армия уничтожила склад с ракетами ЗРК Patriot, а также заводы по производству дронов и униформы. Помимо этого, как подчеркнул Джонсон, под удар попали базы ВСУ, где проходило обучение новобранцев. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.