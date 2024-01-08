В Херсоне прогремели взрывы и пропал свет

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Серия взрывов прогремела в Херсоне, находящемся под контролем Украины, сообщило издание «Страна.ua». После них в некоторых районах города пропало электроснабжение, уточнили в СМИ. Воздушная тревога в городе не объявлялась. Где именно прогремели взрывы, не сообщается.

В ряде районов города пропал свет. Подробности не приводятся. Тревога в регионе не объявлялась, — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы страны нанесли удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Военные добавили, что ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 108 районах и 113 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. В частности, ВС России поразили место совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.

Также сообщалось, что взрывы прогремели утром 8 января в Днепропетровске, Кривом Роге, подконтрольной Киеву части Запорожья, Харькове и Харьковской области. Жители Хмельницкой области при этом заявили о грохоте вблизи Староконстантинова. Там располагается военный аэродром ВСУ.