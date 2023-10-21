В Херсоне прогремели новые взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Херсоне, находящемся под контролем украинских властей, прогремели новые взрывы, сообщил в Telegram-канале глава местной военной городской администрации Роман Мрочко. По его словам, удары наносились с Левобережья.

Сведений о разрушениях не приводилось. Работает ли в городе сирена воздушной тревоги, также не уточняется.

Несколько дней назад уже сообщалось о взрывах в Херсоне. Telegram-канал «Реальный Херсон» писал, что к городу приближается российская тактическая авиация. Авторы утверждали, что была велика вероятность сброса авиабомб КАБ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее взрыв произошел в украинском Кривом Роге в Днепропетровской области, где ранее была объявлена воздушная тревога, заявил мэр города Александр Вилкул. В регионе воздушная тревога объявлялась неоднократно, говорилось о взрывах. Предупреждение о воздушной угрозе включали вечером 20 октября в Днепропетровской и Кировоградской областях. Позднее сирены звучали в Харьковской и Николаевской областях.

Тем временем российские системы ПВО отбили вторую атаку на Ростовскую область за час. По словам главы региона Василия Голубева, системы противовоздушной обороны сработали за пределами области. Он призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что военные выполняют свою работу.