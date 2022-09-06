В Херсоне прогремели 8 взрывов РИА: в Херсоне прогремели 8 взрывов

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Стела города Херсон

Восемь взрывов прогремели в Херсоне, передает РИА Новости. По словам корреспондента агентства, предположительно, над городом работает ПВО. Отмечается, что следов от ракет ПВО в небе не видно, но были слышны звуки взрывов.

Восемь взрывов прогремели в Херсоне — предположительно, работает ПВО, — сообщил корреспондент.

6 сентября в центре Бердянска прогремел взрыв возле здания местной администрации. Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в результате инцидента был взорван автомобиль коменданта города, после чего произошла перестрелка. Пострадавший в результате теракта комендант Бердянска Артем Бардин доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

В конце августа в Херсоне произошел взрыв самодельного взрывного устройства, под который попал автомобиль начальника местной дежурной части ГИБДД. В тот момент в машине находился сам полицейский и его семилетняя дочь. В результате взрыва никто не пострадал.