Участники общественного форума в Херсонской области приняли политическую декларацию о будущем развитии региона, которая получила название «Русский Херсон», сообщает РИА Новости. В документе указано, что Херсонская область — историческая часть России. Также, согласно его положениям, русский язык становится в регионе официальным государственным языком наравне с украинским.
Херсонщина становится частью единого мощного социального, технологического, энергетического, коммуникативно-информационного комплекса России, а народ ее — частью российского народа, — гласит текст декларации.