Участники общественного форума в Херсонской области приняли политическую декларацию о будущем развитии региона, которая получила название «Русский Херсон», сообщает РИА Новости. В документе указано, что Херсонская область — историческая часть России. Также, согласно его положениям, русский язык становится в регионе официальным государственным языком наравне с украинским.