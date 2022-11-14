В Херсоне после прихода ВСУ нескольких горожан привязали к столбам

Фото: EPA/TASS

В Херсоне после прихода солдат ВСУ нескольких местных жителей привязали к столбам. Фотоснимок опубликовало агентство Associated Press. После появления украинских войск в городе ввели комендантский час.

По информации издания Daily Mail, таким образом людей решили наказать за сотрудничество с российскими войсками.

9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о выводе военных РФ из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Суровикин в докладе Шойгу ранее заявил, что в период с августа по октябрь армия Украины потеряла свыше 9,5 тысячи военных убитыми и ранеными на Херсонском направлении. По словам военачальника, потери российской стороны на Херсонском направлении оказались в семь-восемь раз меньше, чем у ВСУ.

Ранее стало известно, что по меньшей мере семь мостов, включая четыре через реку Днепр, были разрушены при выводе российских войск из Херсона. В частности, были уничтожены автомобильный и железнодорожный мосты, которые стоят над плотиной в Новой Каховке.