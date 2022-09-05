В Херсоне оценили последствия украинского контрнаступления Глава ВГА Стремоусов: контрнаступление ВСУ на Херсон потерпело крах

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Контрнаступление украинских военных на Херсонскую область закончилось крахом, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. По его словам, местные военнослужащие не допустят бойцов ВСУ на территории, контролируемые Вооруженными силами России.

Херсон был, есть и будет русским городом. Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах, — написал Стремоусов.

Также он выразил надежду, что в ближайшее время из города Николаева также исчезнут все украинские военные и сочувствующие им, а сам населенный пункт перейдет под контроль ВС РФ.

Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс ранее заявил, что Киев не сможет оправиться после провального контрнаступления на Херсон. Журналист назвал действия ВСУ символическими и добавил, что в них не было стратегии. По его словам, президент Зеленский отдал приказ начать операцию вопреки советам своих военачальников, которые выступали против из-за неподготовленности армии. Публицист уточнил, что Зеленский действовал из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.