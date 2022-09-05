В Херсоне объяснили, почему отложили референдум по вхождению в РФ ВГА Херсонской области: референдум поставлен на паузу из-за ситуации с безопасностью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Херсонской области готовы провести в регионе референдум о вхождении в состав России, однако из-за небезопасной обстановки мероприятие было решено временно отменить, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонщины Кирилл Стремоусов. По его словам, точные даты референдума будут известны после нормализации ситуации в регионе, передает ТАСС.

Из-за ситуации с безопасностью была взята пауза, — рассказал Стремоусов.

При этом он подчеркнул, что угрозы вице-премьера Украины Ирины Верещук завести уголовные дела на участников референдума не повлияют на его проведение. Голосование обязательно пройдет после прекращения боевых действий.

Ранее Верещук предупредила, что жителям украинских территорий, находящихся под контролем Вооруженных сил РФ, будет грозить уголовное наказание за участие в референдуме об объединении с Россией. По ее словам, наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Она также подчеркнула, что Запад не признает итоги подобных референдумов.

В ответ на это член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские политики, которые будут угрожать жителям Запорожской области за участие в референдуме, понесут «самое жесткое наказание».