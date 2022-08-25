В Херсоне обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

Фото: МО Украины

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в гаражном боксе на территории Херсона схрон, в котором хранились автоматы, ружья, пистолеты, а также боеприпасы к ним и гранаты. Два человека задержаны, сообщает ТАСС. Владельцы арсенала объяснили, что оружие покупалось в криминальных целях.

Два автомата, гранаты, два ружья, пистолеты, патроны. Этим занимались (криминальной деятельностью. — NEWS.ru) с 2000 года примерно, а оружие приобрели в апреле [2022 года], — рассказал один из задержанных.

Задержанные сообщили, что в прошлом имели судимости. Они занимались кражами автомобилей и вымогательством. После освобождения их криминальная деятельность попадала в поле зрения украинских правоохранительных органов, но им удавалось избегать наказания благодаря взяткам.

По словам задержанных, с переходом Херсонской области под контроль российских властей вести криминальную деятельность стало намного сложнее.

Ранее в Луганской Народной Республике задержали пособника ВСУ, который изготавливал самодельные взрывные устройства и снимал на камеру результаты обстрела мирных жителей. Мужчина 1963 года рождения ранее служил в украинской армии. По адресу его проживания был обнаружен схрон, в котором, в частности, находились элементы для сбора взрывных устройств, четыре комплекта военной формы со знаками различия НАТО, бундесвера и Вооруженных сил Великобритании.