Магазины Херсона стали торговать в рублях

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рубль введен в полноценный оборот в Херсоне, приводит РИА Новости слова замруководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Магазины города сейчас принимают для оплаты товаров российскую валюту и украинскую гривну.

Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах, — сказал Стремоусов.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что российские операторы мобильной связи начали работать на территории области. Регион перейдет на российский телефонный код +7.

Ранее стало известно, что в Херсонской и Запорожской областях в скором времени начнут выдавать автомобильные номера российского образца. Казачий атаман Запорожья Сергей Юрченко отметил, что в регионах сейчас создаются специальные регистрационные органы.