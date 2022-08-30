В Херсоне ликвидировали группу диверсантов Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсоне ликвидирована группа диверсантов

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В микрорайоне Таврический города Херсона обнаружена и ликвидирована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), рассказал ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. Он заверил, что ситуация находится под контролем союзных сил.

На Таврическом была активизация. Но все там нормально, все под контролем. Все уничтожены, — цитирует его агентство.

Стремоусов добавил, что ликвидируются все подобные группы, которые выявляются на территории, контролируемой российскими войсками, и не сдаются в лен добровольно.

Ранее сообщалось, что в Херсоне был обезврежен диверсант, который разбрасывал по городу мины «Лепесток» и «маячки» для наводки ударов тяжёлой артиллерии ВСУ по гражданским объектам. Задержать злоумышленника помогла российским военным его жена.

В начале августа Херсоне выявили спящую ячейку украинских диверсантов. Всех ее участников, включая двух командиров, задержали. У них изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, гранаты, штык-ножи, а также пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города.