В Херсоне и Запорожье созданы временные управления МВД России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временные управления Министерства внутренних дел России созданы на территории Херсонской и Запорожской областей, говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Отмечается, что российские сотрудники помогут региональным органам охранять общественный порядок, обеспечивать безопасность дорожного движения, проводить оперативно-разыскные мероприятия и следственную работу, а также бороться с экстремизмом.

В соответствии с приказом МВД России в июле текущего года в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка, — говорится в сообщении МВД.

Сотрудники российских органов внутренних дел наладят процессы обучения и обмена навыками с местными партнерами, а также координации между различными службами и населением. Кроме того, МВД поможет с выдачей российских паспортов местным гражданам.

Отмечается, что для полицейских из России уже развернуты пункты временной дислокации.

16 июня МВД России уточнило информацию о пребывании граждан Украины, ДНР и ЛНР в России с середины августа. В ведомстве заверили, что о высылке граждан из России после 17 августа, о которой сообщили некоторые СМИ, речи не идет. Для продления срока временного пребывания на территории России, получения статуса беженца, временного убежища или российского гражданства по-прежнему рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России.

27 июня стало известно, что национальные водительские права граждан ЛНР, ДНР и Украины будут заменять на российские без проведения экзаменов.