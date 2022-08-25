В Херсоне и Новой Каховке восстановили электроснабжение

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Подача электроэнергии в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район Херсонской области возобновлена, сообщает администрация региона, передает РИА Новости. Перебои с энергоснабжением произошли на территории Запорожской и Херсонской областей из-за короткого замыкания в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре.

Специалисты ГУП «Херсонобленерго» восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края, — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что поломка будет устранена в ближайшее время, после чего электроснабжение будет восстановлено на всей территории Херсонской области.

Ранее сообщалось о массовых отключениях электричества на подконтрольных России территориях Запорожской и Херсонской областей. Медучреждения в Херсонской области начали использовать электрогенераторы. При этом в военно-гражданской администрации региона отметили, что топлива для оборудования хватит ненадолго. В связи с этим больницы временно прекратят оказание плановой медпомощи и сосредоточатся только на экстренных случаях.