В Херсоне и Львове прогремели взрывы «Зеркало недели»: взрывы прогремели в Херсоне третий раз за сутки

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы прогремели в Херсоне третий раз за сутки, пишет издание «Зеркало недели». Ранее аналогичная информация поступала от главы подконтрольной Киеву администрации города Романа Мрочко. При этом подробности происшествия не приводятся.

Также взрывы слышны в городе Львове на западе Украины, сообщает издание «Страна». Известно, что режим предупреждения об угрозе с воздуха в Львовской области не объявлялся.

Кроме того, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в настоящее время в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Днем 27 ноября украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории государства. В 13:22 по московскому времени тревога звучала в Киеве, во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В оставшихся регионах Украины тревогу объявили между 13:23 и 13:25.

Утром 26 ноября воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за взрывов. Позже в Херсоне, по данным украинских СМИ, произошел еще один мощный взрыв, однако официального подтверждения не было.