В Херсоне четвертый раз за сутки прогремели взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы, сообщает издание «Зеркало недели», это произошло в четвертый раз за сутки. Подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

В настоящее время в районах Херсонской области, находящихся под контролем Украины, объявлена воздушная тревога. Ранее о взрывах в городе сообщали как украинские СМИ, так и местные власти.

Кроме того, по информации издания «Общественное», взрывы прогремели в Хмельнийкой области на западе Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, тревожные сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Ровенской и Хемльницкой областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Тернопольской и Винницкой областях. Утром 31 декабря тревогу уже объявляли практически одновременно во всех украинских регионах.

29 декабря воздушная тревога также объявлялась на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и Одессе. В Харькове прозвучали шесть взрывов, в результате чего возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта. Также два взрыва прогремели во Львове, что, по словам мэра города Андрея Садового, привело к пожару на «объекте критической инфраструктуры».