В Херсон стали поставлять тепловозы для железнодорожного сообщения с Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тепловоз — автономный локомотив c двигателем внутреннего сгорания

В Херсонскую область стали поставлять тепловозы для налаживания железнодорожного сообщения с материковой частью Крыма, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в субботу в эфире телеканала «Соловьев.LIVE». Он отметил, что так добраться в Крым будет быстрее, чем на машине.

Из РФ уже поступают тепловозы. И я уверен, что будут и новые вагоны. Я сам в студенческие годы ездил в Крым по железной дороге. Это намного удобнее и быстрее, чем на автомобиле, — сказал Сальдо.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что контролируемые РФ Херсонская и Запорожская области Украины приступили к переходу на российскую систему образования. По его словам, уже сформированы списки директоров школ и педагогов, которые пройдут переобучение на Крымском полуострове.

Глава республики Сергей Аксенов до этого сообщил, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской и Запорожской областями Украины будет восстановлено до 1 июля. Он отметил, что расписание будет опубликовано уже до 20 июня.