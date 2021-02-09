https://static.news.ru/photo/38e436ba-6aae-11eb-8dd1-96000091f725_660.jpg Фото: Picture alliance/Global Look Press

В Хельсинки зафиксирован случай птичьего гриппа типа H5N8. Об этом сообщает мэрия финской столицы.

Отмечается, что вирус был обнаружен у мёртвого лебедя в зоопарке Хельсинки. При этом риск заражения человека чрезвычайно низок. Вирус передаётся через выделения птиц, потому специалисты рекомендуют хозяевам домашних птиц и работникам птицефабрик мыть обувь.

Чтобы предотвратить распространение вируса птичьего гриппа, домашняя птица должна быть защищена от контакта с дикими птицами в период с 8 февраля по 31 мая. Птицеводам рекомендуется внимательно следить за информацией по ситуации с птичьим гриппом, — говорится в сообщении.

В случае выявления массовой гибели диких птиц в Хельсинки мэрия призывает обратиться к ветеринару управления экологической службы города, а в нерабочее время — в службу спасения или к окружному ветеринару. Массовой гибель птиц считается, если на одной территории находится более пяти мёртвых лебедей или других водоплавающих птиц, либо же 10 и более других птиц. Специалисты отмечают, что не стоит прикасаться к погибшим пернатым без защитных перчаток.

Ранее NEWS.ru писал, что в японской префектуре Ибараки из-за вспышки куриного гриппа уничтожат свыше 840 тысяч кур. На одной из ферм обнаружили 13 мёртвых птиц. Исследование показало, что куры были больны вирусом Н5. Всего за эту зиму птичий грипп был обнаружен в 17 японских префектурах.