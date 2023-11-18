В Хельсинки прошел митинг против закрытия КПП с Россией

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/www.imago-images.de/Global Look Press

В Хельсинки прошел митинг против закрытия КПП на границе России и Финляндии, передает РИА Новости. Около 300 человек собрались у здания финского парламента.

По данным агентства, участниками митинга были граждане России. Собравшиеся в центре столицы Финляндии выступили с требованием открыть границу.

Как сообщалось ранее, власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратили работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища. Кабмин страны допустил, что данное решение может быть изменено или отменено в случае изменения ситуации. В то же время стало известно, что Министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией.

На сайте аdressit.com более 8 тысяч человек подписали петицию на имя властей Финляндии с призывом не закрывать КПП на границе с Россией. Документ, автором которого значится Петри Маттинен, был опубликован 16 ноября. Автор пояснил, что из-за запрета близкие родственники, проживающие по обе стороны границы, не смогут увидеться.