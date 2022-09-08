В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил России

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения продолжаются бои, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале. При этом отмечается, что населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей.

Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. В Харьковскую область входят все новые резервные соединения вооруженных сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои, — говорится в сообщении пресс-службы ВГА.

Отмечается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что российские силы в скором времени могут сменить тактику военной операции на Украине и начать контрнаступление. Военный отметил, что боевые действия будут продолжаться по всем направлениям. ВС РФ будут использовать «тактику обхватов и прорывов».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинские военнослужащие не достигнут успеха при наступлении на Изюм и Балаклею, поскольку ВС РФ начали стягивать в Балаклею резервные войска: танки, десантные подразделения и артиллерию.