Харьковских студентов лишили русского языка Кафедру русского языка и истории литературы закрыли в харьковском университете

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В Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы, сообщила пресс-секретарь вуза Лилия Змий изданию Kharkiv Today. Ее реорганизуют в кафедру славянской филологии.

На базе кафедры русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана новая кафедра славянской филологии, — сообщил пресс-секретарь вуза.

Реорганизация структурных подразделений филологического факультета была проведена «в целях оптимизации учебного процесса».

Ранее власти Харькова решили переименовать Харьковский академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина, сообщают украинские СМИ. Из названия театра, сохранявшегося с 1933 года, уберут слово «русский» и фамилию поэта.

Парламент Украины ранее запретил музыку в исполнении российских артистов в общественных местах, а также на радио и телевидении. Запрет будет действовать как минимум до завершения спецоперации России.