В Харькове отказались от имени Пушкина в названии драмтеатра В Харьковском облсовете решили переименовать театр имени Пушкина, убрав слово «русский» и имя поэта

Фото: teatrpushkina.com

Власти Харькова решили переименовать Харьковский академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина, сообщают украинские СМИ. Из названия театра, сохранявшегося с 1933 года, уберут слово «русский» и имя поэта. Решение принято на заседании постоянной комиссии по молодежной политике, культуре, спорту и туризму Харьковского облсовета.

Учитывая политику Министерства культуры и информационной политики Украины по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации современной Украины, направленной на замену советского и российского наследия на украинское, очищение общественного пространства от пропагандистских нарративов, возникла необходимость переименования академического российского драматического театра имени Пушкина в Харьковский академический драматический театр, — говорится в проекте решения.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий запрет географических названий, связанных с Россией, ее историей и выдающимися деятелями. Депутаты полагают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о «десоветизации» национального законодательства.