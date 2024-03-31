В Харьковской области прогремели взрывы

Фото: ДСНС Украины

Звуки взрывов раздались в Харьковской области на востоке Украины, сообщило украинское издание «Страна». Подробностей не приводится. Официальные власти не комментировали информацию.

Также не указано, где конкретно были слышны хлопки. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на данный момент объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях страны.

Утром 30 марта в Харькове также произошел взрыв. Отмечается, что тогда сигнал тревоги в регионе не запускали.

Кроме того, 28 марта звуки взрывов раздались в Одесской области на юге Украины. По данным украинских каналов, в Измаильском районе региона была замечена авиационная управляемая ракета. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Он уточнил, что под ударом оказался Киевский район. До этого в Харькове была объявлена воздушная тревога.

В воскресенье, 24 марта, Терехов, комментируя восстановление местной критической инфраструктуры, отметил, что в Харькове зафиксированы серьезные разрушения. По его словам, были повреждены все электрические подстанции, а также тепловая электростанция. Глава города добавил, что ремонтные бригады города работают над восстановлением поврежденных объектов, но не стал озвучивать конкретные сроки завершения работ.