В Харьковской области зафиксировали серию взрывов

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Харьковской области произошла серия взрывов, сообщает украинское издание «Страна». Подробности происшествия не приводятся. Власти региона ситуацию не комментировали.

Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сигналы воздушной тревоги звучат в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Чуть ранее украинские СМИ сообщили, что серия взрывов прогремела в Херсоне, находящемся под контролем Киева. После них в некоторых районах города пропало электроснабжение. Воздушная тревога в городе не объявлялась. Где именно прогремели взрывы, не сообщается.

Утром этого же дня сообщалось, что взрывы произошли в Днепропетровске, Кривом Роге, подконтрольной Киеву части Запорожья, Харькове и Харьковской области. Жители Хмельницкой области при этом заявили о грохоте вблизи Староконстантинова. Там располагается военный аэродром ВСУ.

В начале января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что по Киеву было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». По данным канала, очевидцы заметили в небе девять самолетов МиГ-31.