В Харьковской области сообщили о репрессиях ВСУ Глава харьковской ВГА Ганчев: ВСУ проводят репрессии и не дают людям эвакуироваться

Фото: flickr

Солдаты Вооруженных сил Украины

На севере Харьковской области украинские силовики начали проводить репрессии, сообщил глава харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, местные жители не могут эвакуироваться из-за этого. Он отметил, что на данный момент удалось вывести пять тысяч человек.

Максимально все сделано для того, чтобы эти люди выходили максимально быстро. <...> Украинские войска заняли населенные пункты на севере Харьковской области, там уже люди не могут пересекать границу. Там уже начались репрессивные действия, и людям уже нужно скрываться, — сказал он.

Ганчев добавил, что военные были вынуждены покинуть Харьковскую область. По его словам, украинских военнослужащих на этих территориях было в восемь раз больше. Войска были отведены для сохранения личного состава.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.