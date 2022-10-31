В Харьковской области с помощью дронов выявили ложные позиции ВСУ РИА Новости: российские военные выявили в Харьковской области ложные позиции ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие вскрыли в Харьковской области с помощью дрона ложные позиции украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости один из военных. По его словам, ложные позиции были сделаны из уничтоженной ранее техники.

Стояли накопанные окопы, в них гаубицы «Гвоздика-2С1», только они были сожженные, прямо желтые такие, выжженные. Когда ближе подлетели, увидели, что это не рабочие гаубицы, они даже не удосужились их покрасить, просто ветками закидали и все, — заявил собеседник агентства.

Ранее боец отряда «Шторм» с позывным Джинн сообщил, что дождливая и туманная погода помогает разведке во время спецоперации, так как в таких условиях не работают технические средства противника, способные обнаружить разведку. По его словам, подобные погодные условия возвращают к временам Великой Отечественной войны, когда исход боя решался в первую очередь за счет опыта, а не использования спецсредств.

До этого военнослужащий ВСУ заявил, что у Киева возникнут большие проблемы с ведением успешных боевых действий зимой. По его словам, украинской армии будет труднее маскироваться, а российским беспилотникам будет легче отслеживать огневые точки ВСУ. Также усложнится ведение солдатского быта.