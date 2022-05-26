В Харьковской области раскрыта агентурная сеть СБУ Росгвардия задержала пособников СБУ в Харьковской области

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Росгвардия задержала пособников Службы безопасности Украины в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского силового ведомства. У злоумышленников изъяли охотничьи ружья, малогабаритный квадрокоптер и средства связи. Задержанных передали в компетентные органы.

В ходе адресных проверок в Харьковской области росгвардейцы задержали и передали в компетентные органы пособников СБУ. Один из задержанных ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Мужчина назвал своих пособников, раскрыв агентурную сеть, — говорится в сообщении.

Как сообщили силовик, задержанный сообщил, что рядом с местом его проживания находится замаскированный тайник, в котором росгвардейцы обнаружили более 20 единиц охотничьего оружия 12-го и 16-го калибра, патроны, средства сотовой и радиосвязи.

По версии Росгвардии, другой задержaнный по заданию зарубежных кураторов через закрытый чат передавал дaнные о количестве, расположении и перемещении военноcлужащих и военной техники российских вооруженных сил. По месту его жительства обнаружена фото- и видеоаппаратура, малогабаритный квадрокоптер и cредства связи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские националисты привлекают к участию в своей деятельности детей. По её словам, масштабная детская вербовка началась ещё в 2015 году. Тогда бойцы нацбатов принялись создавать детские лагеря «Юношеского корпуса», куда брали детей от восьми лет и старше. Там их обучали военному делу, в том числе снайперской стрельбе.