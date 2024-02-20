В Харьковской области прогремели взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Взрывы прогремели в районе Чугуева Харьковской области Украины, пишет издание «Страна.ua». Никакой дополнительной информации не поступало. Местные власти случившееся не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины. А также в Николаевской, Кировоградской и Черкасской.

Вечером 17 февраля стало известно о взрывах в городе Кропивницком Кировоградской области и в Днепре. В обоих случаях подробности произошедшего не приводились, комментариев местных властей не было.

Ранее стало известно о взрывах в городе Очакове Николаевской области Украины. После этого в регионе начались проблемы с электричеством. По данным СМИ, отключения наблюдались в отдельных районах области. Подробности происшествия не уточнялись.

Кроме того, украинские издания информировали о взрывах в Одессе. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны. Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях.