В Харьковской области предупредили о подготовке Киевом провокаций в Изюме Глава ВГА Харьковской области предупредил о подготовке Украиной провокаций в Изюме

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев предупредил, что Украина готовит провокации о якобы издевательствах россиян над мирными жителями в Изюме. Об этом он сообщил на видео, распространенном администрацией, пишет ТАСС.

Нам достоверно известно о том, что готовятся провокации, в частности в городе Изюм. В настоящее время готовятся пропагандистские ролики о том, что русские войска, пребывая на территории города и района, издевались над людьми, — сказал Ганчев.

Он отметил, что люди, которые были эвакуированы из Изюма, не подтверждают «данные» о мародерстве и издевательствах с российской стороны. Но при этом говорят о таких действиях со стороны украинских силовиков и наемников.

Нам поступает разного рода информация о бесчинствах и беспределе, которые творятся на территории Харьковской области. Мы сейчас собираем все эти свидетельства, документируем и переправляем в Следственный комитет РФ, чтобы эти факты были зафиксированы и им была дана законная оценка, — сказал Ганчев.

Глава ВГА уже сообщал, что украинские формирования и наемники пытают и расстреливают мирных жителей в Изюме, Купянске, Великом Бурлуке и Волчанске. Причем, среди тех, кто пытает и издевается над людьми, трудно определить, кто это — ВСУ, нацбат или СБУ. При этом Украина просто жертвовала своим мирным населением, чтобы потом спекуляциями об обнаружении в Изюме массового захоронения попытаться повторить там сценарий Бучи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев раскручивает в Изюме Харьковской области сценарий, аналогичный провокации в Буче. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы совершенных РФ военных преступлениях на северо-востоке Украины.