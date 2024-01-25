В Харьковской области после взрывов повреждены два склада

Фото: t.me/UA_National_Police

В Харьковской области на востоке Украины два склада в Чугуевском районе получили повреждения, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов. Накануне на этих территориях произошли взрывы.

Повреждено два складских помещения, — сказал Синегубов.

Также взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины ночью 24 января. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги звучали в Харьковской, Киевской, Черкасской и Николаевской областях.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что городское производственное предприятие получило повреждения в результате взрыва. Градоначальник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Ранее энергетические объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго» получили повреждения в результате взрывов в Кропивницком, сообщала пресс-служба Министерства энергетики Украины. По данным ведомства, без электроснабжения остались не только бытовые потребители, но и железная дорога. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала видео с места происшествия, на которых представлены обугленные автомобили и работа пожарных.