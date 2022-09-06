В Харьковской области опровергли сообщения о наступлении ВСУ ВГА Харьковской области опровергла сообщения о наступлении ВСУ под Балаклеей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области опровергла сообщения о наступлении ВСУ под Балаклей, передает ТАСС. Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев писали о серьезных боевых столкновениях в районе этого города.

В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так! В Telegram-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации, — цитирует агентство сообщение ВГА.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что Киев бросил в бой все стратегические резервы, которые украинское руководство накапливало несколько месяцев. Эксперт добавил, что украинские военные несут резко подскочившие потери, так как попадают под обстрелы обычным и высокоточным оружием. По его словам, в Закарпатской области на 2 сентября объявили траур из-за огромных потерь 128-й горно-пехотной бригады.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к российским военнослужащим и выдвинул им ультиматум — либо бежать, либо сдаться. Глава государства также пообещал, что склады, штабы и техника ВС РФ будут уничтожены. Он при этом уточнил, что у российских солдат «не будет ни одной безопасной базы» от Крыма до Харьковской области.