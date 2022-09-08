В Харьковской области эвакуируют женщин и детей из-за обстрелов ВСУ

Фото: Александр Река/ТАСС

В Купянске и Купянском районе Харьковской области эвакуируют женщин и детей из-за обстрелов со стороны украинской армии, заявил глава местной ВГА Виталий Ганчев. По его словам, жителей города терроризируют солдаты ВСУ посредством ракетных ударов, сообщает РИА Новости. Ганчев также добавил, что из-за постоянных обстрелов со стороны войск Украины разрушается инфраструктура населенного пункта.

На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города, — заявил Ганчев.

По словам главы ВГА области, украинская армия нанесла «серьезный материальный и моральный ущерб» местным жителям.

Ранее сообщалось, что советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев и исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый 7 сентября попали под обстрел бойцов ВСУ вблизи города. Киселев рассказал, что артиллерийские снаряды, выпущенные украинскими военнослужащими, приземлялись неподалеку, «по счастливой случайности» никто не пострадал.