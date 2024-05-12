В Харьковской области эвакуировали тысячи человек Глава Харьковской области Синегубов сообщил об эвакуации более 4 тысяч человек

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из населенных пунктов Харьковской области эвакуировано более четырех тысяч мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, операция по перемещению гражданского населения велась более двух суток.

Более чем за двое суток эвакуировали более четырех тысяч жителей из населенных пунктов, — написал он.

По его словам, схема эвакуации прошла на основе дорожной карты, разработанной в 2022 году, порядка 70% граждан направлены в пункты временного размещения, остальные находятся у родственников. Он также утверждает, что сейчас нет проблем с перемещением мирного населения.

Ранее газета The New York Times сообщила, что ВСУ ждут серьезные потери, если украинское командование отдаст приказ защищать Харьковскую область, чтобы не допустить продвижения российской армии. Отмечается, что украинские войска крайне истощены, а оружие из недавнего пакета американской помощи только начинает поступать на линию фронта.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил о взятии ВС России одного из ключевых опорных пунктов ВСУ на территории Харьковской области. По его информации, речь идет о городе Волчанске. Минобороны РФ информацию не комментировало.