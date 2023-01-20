В Харьковской и Одесской областях прогремели взрывы

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Харьковской и Одесской областях прогремели взрывы, сообщают Telegram-канал «Клименко тайм» и издание «Одесса инфо». По сведениям Telegram-канал, причиной взрыва в Харьковской области могло стать разминирование. Также сообщается о работе ПВО.

Сообщают о взрывах в Харьковской области, — указано в Telegram-канале.

20 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры. Сигнал тревоги был объявлен практически одновременно во всех регионах. Ранее Telegram-канал «Киев INFO» сообщил, что в это день в Киеве недалеко от станции метро «Лукьяновская» прогремел взрыв. По предварительной версии, там взорвался газовый баллон. О погибших и пострадавших не сообщалось.

19 января воздушная тревога также была объявлена по всей стране. Местные журналисты в это день сообщали о взрывах в Николаеве. Издание «Страна.ua» рассказало о взрывах в Харьковской и Запорожской областях Украины.

14 января украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в регионе загорелся один из объектов критической инфраструктуры.