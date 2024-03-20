В Харькове заметили говорящих на польском военнослужащих Марочко: в Харьков прибыли говорящие по-польски военные

Говорящих по-польски военнослужащих заметили на территории Харькова, рассказал РИА Новости подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, всего в город прибыли около 30 солдат с оружием. Как отметил Марочко, они взяли под охрану одно из промышленных предприятий Харькова.

На территорию одного из промышленных предприятий города Харькова на гражданском автобусе приехало около 30 военнослужащих с оружием и вещевым имуществом. Бойцы между собой общаются на польском языке, — заявил подполковник ЛНР в отставке.

Марочко добавил, что прибывшие военные сменили в Харькове украинскую военизированную охрану. Сейчас люди с оружием ознакомляются с задачами, идет передача объекта.

Хотелось бы отметить, что ранее на территории этого же предприятия были выявлены системы ПВО западного образца, — сказал Марочко.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что российские военные за сутки уничтожили три склада с боеприпасами украинской армии на Купянском направлении. По его словам, противник также хранил вооружение на гражданских объектах.