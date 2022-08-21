В Харькове введут комендантский час на День независимости Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Харькове введут комендантский час на День независимости Украины, который празднуется 24 августа, сообщил глава администрации области Олег Синегубов. В своем Telegram-канале он объявил, что его длительность составит более суток, а также напомнил, что во время комендантского часа местным жителям запрещено находиться в общественных местах и передвигаться по городу.

На протяжении Дня независимости комендантский час продлится с 19.00 23 августа до 07.00 25 августа, — написал Синегубов.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что на Украине нарушителей комендантского часа станут в первоочередном порядке рассматривать для призыва в вооруженные силы страны. Он отметил, что МВД плотно сотрудничает с центрами комплектования ВСУ для пополнения резерва.

Ранее губернатор Николаевской области Виталий Ким объявил о временном введении комендантского часа в Николаеве. Он уточнил, что «закрытие» города необходимо для «поиска коллаборантов». Глава региона также призвал «сотрудничать и вести себя вежливо».