В Харькове восстановили работу метро

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Харьковский метрополитен

В Харькове восстановили движение метрополитена, пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось, что 17 октября метро города перестало работать.

Движение метро в Харькове восстановлено, — указано в публикации.

Утром 17 октября стало известно, что, помимо приостановки работы метро, в некоторых частях города было отключено электричество.

Сегодня в Киевской области объявлена воздушная тревога. Утром она также была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны.

Накануне вечером издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе. По данным агентства, власти косвенно подтвердили эту информацию и призвали сохранять спокойствие. Также сообщалось о том, что объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях страны.