В Харькове сообщили о серии взрывов Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе

Фото: Hannah Wagner/dpa/Global Look Press

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил о нескольких взрывах в городе. По его словам, под ударом находится район одного из промышленных предприятий города.

Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города, — написал Терехов.

Утром 18 октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепре было зафиксировано два удара по объектам энергетической инфраструктуры. Он отметил, что на данных объектах замечены серьезные повреждения. Позднее он добавил, что из-за обстрелов в городе может отсутствовать электро- и водоснабжение. Коммунальные службы уже работают над устранением проблем.

Одновременно с этим мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил о взрывах в городе. По его данным, взрывы зафиксированы в северной части населенного пункта.

Украинские СМИ сообщили, что на всей территории страны, находящейся под контролем Киева, объявлена воздушная тревога. Утром 18 октября местные СМИ написали об обстрелах в Николаевской и Житомирской областях Украины. По словам авторов публикаций, основными целями по прежнему являются объекты энергетической инфраструктуры.