В Харькове снесли памятник советскому писателю Николаю Островскому

Фото: Соцсети

В Харькове снесли памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому, сообщает «Звезда» со ссылкой на местные СМИ. Ранее постамент подвергался атакам вандалов, которые разрисовывали его красной краской. Родился Островский еще при Российской империи — в 1904 году.

В начале декабря активисты потребовали демонтировать памятник из-за того, что Островский был участником Гражданской войны на стороне Красной армии. Местные издания не уточняют, кто конкретно демонтировали изваяние и где оно теперь находится.

Ранее в Днепре демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Снесенный монумент будет храниться на территории коммунального предприятия «Зооконтроль». Снос памятника военнослужащему анонсировали в конце декабря.

Также в Днепре ранее демонтирован памятник писателю Максиму Горькому. До этого в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине II и ее сподвижникам. В скульптурную композицию входили и другие основатели города — Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.

В канун Нового года злоумышленники разрисовали самый большой памятник русскому классику Александру Пушкину на Украине. Вандалы призвали снести монумент, написав на нем «Памятник культурной экспансии» и «Палач».