В Харькове снесли памятник Александру Невскому

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В Харькове снесли памятник князю Новгородскому, великому князю Киевскому и Владимирскому Александру Невскому, установленный в августе 2004 года на улице Академика Павловa. В 2015-м с этого памятника уже похищали меч, однако позже его вернули на место. Теперь активисты снесли монумент полностью.

Трёхметровая бронзовая фигура Александра Невского располагалась на четырёхметровом постаменте, облицованном гранитом. Полководец был запечатлён шагающим в кованой кольчуге и с оружием в руках. По словам автора памятника Сейфаддина Гурбанова, Невский выглядел именно так в тот момент, когда произносил слова «кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет». Хотя эта фраза придумана писателем Петром Павленко для фильма «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна.

В апреле депутаты Верховной рады Украины предложили демонтировать 60 памятников и мемориальных досок, имеющих отношение к России и СССР. В список попали монументы поэту Александру Пушкину, писателю Михаилу Булгакову, военачальникам Николаю Ватутину, Николаю Щорсу, Михаилу Кирпоносу, Павлу Рыбалко и педагогу Антону Макаренко, лётчику Валерию Чкалову, а также героям фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову.

14 мая мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что власти Киева утвердили список из более чем 40 памятников и памятных знаков, которые демонтируют и передадут в музей тоталитаризма. По его словам, городской совет также принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов, расположенной в Крещатом парке на правом берегу Днепра.