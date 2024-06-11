В Харькове раздался мощный взрыв В Харькове произошел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Харькове прозвучал взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное». Журналисты отметили, что он, скорее всего, произошел за пределами населенного пункта. Подробности не уточняются, местные власти ситуацию не комментировали.

Также в городе раздалась воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Кроме того, сигнал запустили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее в Хмельницкой области также прогремело несколько взрывов. Официальные власти объявлений по поводу инцидента не делали. Как информировали СМИ, звуки были зафиксированы в Староконстантинове.

До этого мэр Геннадий Труханов рассказал о хлопках в Одессе. Местные паблики передавали, что они были слышны в Черноморске. В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

В районе поселка Затока Одесской области тоже был замечен взрыв, до этого появилась информация о пуске ракеты. Такой же звук прогремел в Николаеве на юге Украины, власти о произошедшем не рассказывали, но известно, что в Николаевской области тревога не объявлялась.