В Харькове раздались взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Серия взрывов прозвучала в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное». Подробностей инцидента не приводится.

Также в регионе была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации страны. Официальные власти не комментировали информацию.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее заявил, что в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы. По его словам, предварительно, есть прилеты ракет по местам, используемым ВСУ для ведения боевых действий. Кроме того, проезд через дамбу в районе Днепровской гидроэлектростанции, расположенной в Запорожской области, был закрыт. Минобороны России эти сведения не прокомментировало.

До этого мэр города Александр Сенкевич рассказал, что взрыв прозвучал в украинском городе Николаеве на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Украинский градоначальник уточнил, что звук раздался в воздухе за мостом — каким именно, он не раскрыл. Кроме того, в Николаеве после полуночи 1 июня несколько раз объявляли воздушную тревогу. После прогремевшего взрыва сигнал прозвучал дважды.