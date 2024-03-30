В Харькове произошел взрыв «Политика страны»: в Харькове прогремел взрыв

Фото: ДСНС Украины

В Харькове произошел взрыв, передает Telegram-канал «Политика Страны». Отмечается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Сообщают о взрыве в Харькове, — говорится в публикации.

28 марта звуки взрывов раздались в Одесской области на юге Украины. По данным украинских каналов, в Измаильском районе региона была замечена авиационная управляемая ракета. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. По его информации, под ударом оказался Киевский район. До этого в Харькове была объявлена воздушная тревога.

В воскресенье, 24 марта, Терехов, комментируя восстановление местной критической инфраструктуры, сообщил, что в Харькове зафиксированы серьезные разрушения. По его словам, были повреждены все электрические подстанции, а также тепловая электростанция. Глава города добавил, что ремонтные бригады города работают над восстановлением поврежденных объектов. При этом Терехов не стал озвучивать конкретные сроки завершения работ.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили о введении почасовых графиков подачи электроэнергии в Харькове из-за повреждения оборудования. По данным Минэнерго Украины, в ночь на 24 марта в Харьковской области почти 16 тысяч абонентов остались без света из-за взрывов.